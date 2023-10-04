Ведомства и НК поддержали введение заградительных пошлин для ряда экспортеров топлива

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике, сообщает пресс-служба правительства России.

В ходе совещания было отмечено, что цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16 и 21% соответственно. По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте РФ, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну.

По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.

Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт, а Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, покупающих дизельное топливо на нефтебазах.

"Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для "серого" экспорта. Вице-премьер отметил, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу", - говорится в сообщении.