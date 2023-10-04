Биржевые цены на топливо пошли вверх на слухах о частичной отмене экспорта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты на "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже" (СПбМТСБ) прекратили снижение и в среду пошли вверх, особенно сильно выросла стоимость дизельного топлива.

Причиной разворота биржевых цен, по словам собеседников на топливном рынке, стали слухи о возможной частичной отмене запрета экспорта на ДТ.

Как свидетельствуют данные СПбМТСБ, по итогам торгов в среду рост цен по национальному индексу (отражает данных всех НПЗ страны) составил: Аи-92 - 0,8%, Аи-95 - 1,3%, ДТ - 3,6%. По территориальному индексу Европейской части России, по которому считается топливный демпфер, цены выросли сильнее: Аи-92 - на 1,2%, Аи-95 - 1,6%, ДТ - 5,8%.

Последние несколько дней биржевые цены на топливо снижались на фоне заявлений властей о том, что запрет на экспорт топлива будет действовать "столько, сколько нужно, чтобы стабилизировать внутренний рынок".

Запрет на вывоз бензина и дизтоплива из России был введен 21 сентября. В настоящее время ведомства и нефтяные компании вырабатывают системные меры для нормального функционирования топливного рынка страны.