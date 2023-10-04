Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Биржевые цены на топливо пошли вверх на слухах о частичной отмене экспорта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты на "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже" (СПбМТСБ) прекратили снижение и в среду пошли вверх, особенно сильно выросла стоимость дизельного топлива.

Причиной разворота биржевых цен, по словам собеседников на топливном рынке, стали слухи о возможной частичной отмене запрета экспорта на ДТ.

Как свидетельствуют данные СПбМТСБ, по итогам торгов в среду рост цен по национальному индексу (отражает данных всех НПЗ страны) составил: Аи-92 - 0,8%, Аи-95 - 1,3%, ДТ - 3,6%. По территориальному индексу Европейской части России, по которому считается топливный демпфер, цены выросли сильнее: Аи-92 - на 1,2%, Аи-95 - 1,6%, ДТ - 5,8%.

Последние несколько дней биржевые цены на топливо снижались на фоне заявлений властей о том, что запрет на экспорт топлива будет действовать "столько, сколько нужно, чтобы стабилизировать внутренний рынок".

Запрет на вывоз бензина и дизтоплива из России был введен 21 сентября. В настоящее время ведомства и нефтяные компании вырабатывают системные меры для нормального функционирования топливного рынка страны.

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Brent торгуется у $90,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });