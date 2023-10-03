Новак отметил снижение цены на топливо в мелком опте во многих регионах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на топливо в мелком опте упали в большинстве регионов России, снижение составило от 3 до 10 тысяч рублей за тонну, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах "Валдайского клуба" в Сочи.

"Наша ключевая задача, чтобы цены на заправках в течение года росли не выше инфляции. Это соблюдалось в предыдущие годы, и в этом году такая задача стоит, и в следующем году, и на будущее. В этом году мы наблюдали значительный рост цен не на АЗС, а на бирже. И решения о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, уже привело к тому, что цены на бирже значительно упали. По дизельному топливу уже на 20%. Теперь важно, чтобы эти цены транслировались в мелкооптовое звено. Уже видим, что в большей части РФ пошло снижение цен в мелком опте, это снижение составило от 3 до 10 тысяч рублей за тонну. И это очень важно для наших сельхозтоваропроизводителей, поскольку продолжается пора уборки и посева озимых", - сказал Новак.

"И сегодня ФАС активно работает над тем, чтобы снижение биржевых цен транслировалось и на заправки независимых сетей АЗС, которые приобретают дизель на бирже, а не производят его на НПЗ", - добавил он.

Отвечая на вопрос, сколько может продлиться запрет на экспорт топлива так, чтобы не был нанесен вред отечественной нефтепереработке, вице-премьер сказал: "Запрет на экспорт нефтепродуктов продлится столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка".