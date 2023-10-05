Rivian намерена разместить "зеленые" конвертируемые бонды на $1,5 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. сообщил, что планирует разместить "зеленые" конвертируемые облигации с погашением в 2030 году на сумму $1,5 млрд.

Бумаги будут размещаться среди квалифицированных институциональных инвесторов. Rivian также намерена предоставить покупателям опцион на покупку бондов на сумму еще до $225 млн.

Владельцы облигаций Rivian получат право конвертировать бумаги в акции при определенных условиях и в определенные периоды, отмечается в сообщении.

Компания планирует направить поступления от размещения бумаг на инвестиции в "зеленые" проекты.

По предварительным оценкам Rivian, ее продажи в третьем квартале составили $1,29-1,33 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $1,31 млрд.

Объем денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных инвестиций Rivian на 30 сентября составлял $9,1 млрд.

Ранее на этой неделе Rivian сообщила, что выпустила 16 304 электромобиля в третьем квартале и поставила клиентам 15 564 машины.

"Эти данные соответствуют нашим ожиданиям, и мы рассчитываем добиться объявленного ранее целевого показателя выпуска 52 тысячи автомобилей по итогам всего года", - говорится в пресс-релизе компании.

Rivian обнародует полную отчетность за третий квартал после закрытия рынка 7 ноября.

Акции Rivian подешевели на 7,8% на дополнительных торгах в среду. С начала 2023 года их стоимость выросла на 28,5%.