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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Производитель электромобилей Rivian снизил квартальный чистый убыток на 30%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. сократил чистый убыток на 30%, а также улучшил прогноз производства на 2023 год.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $1,195 млрд, или $1,27 в расчете на акцию, по сравнению с $1,712 млрд, или $1,89 на акцию, годом ранее. Убыток без учета разовых факторов уменьшился до $1,08 с $1,62 на акцию.

Выручка увеличилась до $1,121 млрд с $364 млн годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированную прибыль на уровне $1,43 на акцию при выручке в $1,02 млрд.

Во втором квартале Rivian выпустила 13 992 электромобиля против 4401 годом ранее. Поставки увеличились до 12,64 тысячи машин с 4467.

По итогам всего текущего года компания рассчитывает выпустить около 52 тысяч электромобилей против прежде ожидавшихся 50 тысяч.

С начала 2023 года капитализация Rivian почти на 35% (до $22,8 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq поднялся на 33%.

Rivian США
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