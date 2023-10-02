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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Rivian увеличила поставки электромобилей на 23% кв/кв

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian увеличил поставки машин в третьем квартале на 23% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как говорится в пресс-релизе компании, в июле-сентябре она поставила на рынок 15 564 машин по сравнению с 12,64 тыс. кварталом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали поставки третьего квартала на уровне 14 тысяч машин.

Производство электромобилей Rivian в минувшем квартале составило 16 304 против 23,4 тысячи во втором квартале.

Показатели за прошедший квартал соответствуют ожиданиям компании, и она по-прежнему рассчитывает выпустить 52 тысячи электромобилей в 2023 году, отмечается в пресс-релизе.

Rivian США
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