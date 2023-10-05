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GM, Ford и Stellantis достигли ощутимого прогресса в переговорах с профсоюзом UAW

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американские автопроизводители General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis достигли ощутимого прогресса в переговорах с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW), сообщает Market Watch со ссылкой на информированный источник.

По его словам, прогресс отмечен в переговорах всех трех компаний с UAW.

Другой источник издания сообщил о существенных подвижках в переговорах профсоюза со Stellantis и менее значительных - с GM и Ford.

Общее число участников забастовки на объектах GM, Ford и Stellantis составляет порядка 25 тыс.

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Акция профсоюза началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия GM в Миссури и Stellantis в Огайо. В дальнейшем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в минувшую пятницу к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.

Глава UAW Шон Фейн выступит в эту пятницу с новым заявлением, и сообщения о прогрессе в переговорах дают надежду на то, что забастовка не будет расширена дальше, пишет Market Watch.

Ford сообщила ранее на этой неделе, что направила новое предложение профсоюзу, которое в компании назвали "самым сильным". Автопроизводитель не привел конкретных данных относительно предложения по зарплатам. При этом он заявил, что в результате предлагаемого им повышения работники предприятий Ford, представляемые UAW, войдут в 25% наиболее высокооплачиваемых сотрудников компании в США.

Всего в GM, Ford и Stellantis работают порядка 150 тыс. человек, состоящих в UAW.

Акции GM теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг, Ford - 0,2%, Stellantis - 0,7%/

Ford General Motors Stellantis UAW
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