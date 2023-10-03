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Ford и GM из-за забастовки уволили еще порядка 500 работников

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американские автопроизводители Ford Motor и General Motors уволили еще порядка 500 работников на фоне забастовки отраслевого профсоюза United Auto Workers (UAW), пишет The Wall Street Journal.

Ford приостановила работу двух заводов, снабжающих компонентами предприятие по сборке внедорожников в Чикаго, чьи работники присоединились к акции протеста в минувшую пятницу. В результате приостановки без работы осталось около 330 человек.

GM, в свою очередь, уволила 130 сотрудников на заводе близ Кливленда и 34 на предприятии в Индиане. Обе площадки производят компоненты для сборочных линий, остановленных из-за забастовки.

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Всего в забастовке UAW, во многом вызванной разногласиями по вопросам оплаты труда, принимают участие около 25 тыс. работников GM, Ford и европейской Stellantis, выпускающей автомобили Chrysler.

В результате акции протеста работы лишились в общей сложности более 6 тыс. человек, включая сотрудников поставщиков.

JPMorgan в понедельник оценил негативное влияние забастовки на прибыль GM в третьем квартале примерно в $191 млн, Ford - примерно в $145 млн.

Акции Ford прибавляют в цене 0,1% на предварительных торгах во вторник, GM - 0,2%.

Ford General Motors
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