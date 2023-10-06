РФ и Узбекистан подписали соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - РФ и Узбекистан подписали соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а также о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемоний подписания, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти.