Shell улучшила прогноз производства в сегменте Integrated Gas на I квартал

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell улучшила производственные прогнозы для газового подразделения (Integrated Gas) на первый квартал 2024 года.

По предварительным оценкам Shell, объем производства в этом подразделении в прошедшем квартале составил 960 тысяч - 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сутки). Предыдущий прогноз компании оценивал этот показатель в 930-990 тысяч б.н.э./сутки. В четвертом квартале 2023 года объем производства в подразделении Integrated Gas составил 901 тысячу б.н.э./сутки

Производство СПГ в первом квартале, как ожидается, увеличилось до 7,2-7,6 млн тонн (ранее нижняя граница прогноза была 7 млн тонн) с 7,1 млн тонн в четвертом квартале прошлого года.

Совокупный объем добычи в сегменте upstream, по оценкам Shell, в январе-марте составил 1,82-1,92 млн б.н.э./сутки против 1,87 млн б.н.э./сутки кварталом ранее. Предыдущий прогноз компании для этого показателя составлял 1,73-1,93 млн б.н.э./сутки.

Shell опубликует отчетность за первый квартал 2 мая.

За последние 12 месяцев капитализация Shell выросла на 17%.