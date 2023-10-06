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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Продажи чипов в мире снизились в августе на 6,8% в годовом исчислении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в августе уменьшились на 6,8% - до $44 млрд по сравнению с $47,2 млрд в том же месяце прошлого года, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Относительно июля поставки увеличились на 1,9%.

"Мировые продажи полупроводников в августе росли шестой месяц подряд в помесячном сравнении, демонстрируя медленный, но устойчивый рост рыночного спроса", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. Он также отметил, что "сокращение поставок в годовом сравнении стало минимальным с октября 2022 года, и это вселяет оптимизм".

Продажи микропроцессоров в августе в Северной и Южной Америке повысились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 3,5%. При этом в Японии они сократились на 2,9%, в Китае - на 12,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 11,3%.

Реализация чипов относительно июля в Северной и Южной Америке увеличилась на 4,6%, в КНР - на 2%, в АТР - на 1,2%. Между тем в Японии показатель сократился на 0,4%, в Европе - на 1,1%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

Джон Ньюфер SIA
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