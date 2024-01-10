Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в ноябре 2023 года увеличились на 5,3% - до $47,98 млрд, с $45,58 млрд в ноябре 2022 года, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

К октябрю 2023 года поставки выросли на 2,9%.

"Мировые продажи полупроводников в ноябре выросли в годовом исчислении впервые с августа 2022 года, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. - Это свидетельствует о том, что мировой рынок микросхем продолжает набирать силу. Ожидается, что в 2024 году глобальный рынок чипов вырастет на двузначную величину".

Продажи чипов в ноябре в Северной и Южной Америке повысились на 3,5% в годовом измерении, в Китае - на 7,6%, в Европе - на 5,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 7,1%. При этом в Японии они сократились на 2,8%.

Реализация полупроводников в помесячном исчислении в Северной и Южной Америке выросла на 3,9%, в КНР - на 4,4%, в АТР - на 3,5%. В Европе продажи уменьшились на 2% к октябрю, в Японии - на 0,7%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.