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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Мировые продажи чипов во II квартале упали на 17,3% относительно того же периода 2022 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов во втором квартале уменьшились на 17,3% относительно того же периода прошлого года и составили $124,5 млрд в денежном выражении, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Между тем по сравнению с первым кварталом этого года показатель увеличился на 4,7%.

"Хотя глобальные продажи полупроводников в 2023 году остаются ниже прошлогодних значений, в июне показатель вырос четвертый месяц подряд, и это вселяет оптимизм в то, что рынок продолжит восстанавливаться во втором полугодии", - полагает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Мировые поставки чипов в июне составили $41,51 млрд. Это на 17,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, но на 1,9% больше, чем в мае текущего года.

Продажи в Северной и Южной Америке в июне упали на 17,9% в годовом выражении, в Китае - на 24,4%, в Японии - на 3,5%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 20,4%. При этом в Европе был зафиксирован рост на 7,6%.

Реализация чипов относительно мая увеличилась в Северной и Южной Америке на 4,2%, в Европе - на 0,1%, в Японии - на 0,9%, в КНР - на 3,2%, но снизилась в АТР на 0,5%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

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