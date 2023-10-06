Акции Philips упали на 8% на продолжении истории с отозванными респираторами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Акции нидерландской Royal Philips NV в пятницу снижаются на 8,4% на торгах в Амстердаме на фоне того, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) США потребовало дополнительного тестирования респираторов производства этой компании, которые были ранее отозваны с американского рынка.

"Мы полагаем, что данные о тестировании и анализе, которыми поделилась Philips, недостаточны для полной оценки рисков для потребителей со стороны отозванных устройств", - говорится в сообщении Джеффа Шурена, который в FDA возглавляет подразделение устройств и радиологии.

Отзыв миллионов респираторов ударил по финансовым показателям и акциям Philips в 2021 и 2022 годах. Как выяснилось, защитная полиуретановая пена, используемая в этих устройствах, могла отслоиться, и пациенты могли случайно проглотить или вдохнуть её частицы.

Представители Philips сообщили, что ведут переговоры с регулятором об условиях дальнейшего тестирования устройств, пишет MarketWatch.