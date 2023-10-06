Сеть пабов J.D. Wetherspoon получила годовую доналоговую прибыль впервые после пандемии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Британская сеть бюджетных пабов J.D. Wetherspoon отчиталась о доналоговой прибыли за минувший финансовый год впервые с начала пандемии коронавируса.

Доналоговая прибыль компании в финансовом году, закончившемся 31 июля, составила 42,6 млн фунтов ($51,8 млн) против убытка в 30,4 млн фунтов годом ранее.

Выручка сети выросла на 11% и достигла 1,9 млрд фунтов. Средняя недельная выручка в расчете на паб увеличилась до 53 тыс. фунтов с 45,3 тыс. фунтов годом ранее.

Wetherspoon была основана в 1979 году и вышла на биржу в 1993 году. В 2020 фингоду из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса компания зафиксировала убыток впервые с 1984 года. Фирме пришлось закрыть 4 бара и продать еще 13. Сейчас в сети всего 826 пабов в Великобритании и Ирландии.

Акции Wetherspoon в ходе торгов в пятницу дешевеют на 7%. С начала года капитализация компании подскочила на 51%.