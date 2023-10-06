Москва сообщила о поставке Еревану запрошенных нефтепродуктов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия в ответ на просьбу армянской стороны поставила в Армению 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива, сообщил российский МИД.

"Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая; страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс", - отметили на Смоленской площади.

"Несмотря на введение 21 сентября правительством Российской Федерации временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из нашей страны, российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения", - говорится в сообщении.

Россия также прорабатывает обращение Армении насчет оказания гуманитарной помощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы, уже сформирован список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни, говорится в сообщении.