Путин, Токаев и Мирзиёев дали старт началу поставок газа РФ в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева направо) Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президенты России, Казахстана, Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан.

Путин в ходе церемонии отметил: "Это крупнейший трехсторонний энергетический проект, для реализации которого используется газопровод "Средняя Азия - Центр", построенный еще в 60-е годы, по которому Узбекистан снабжал газом сразу восемь союзных республик. Сейчас он начинает работу в реверсе и будет обеспечивать рустующую экономику Узбекистана и отчасти Казахстана. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов".

Токаев со своей стороны заявил, что "Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению транспортировки российского газа".

Президент Узбекистана заявил, что республика готова к развитию долгосрочного партнёрства в данной сфере.

В Узбекистане для удовлетворения спроса на внутреннем рынке существует острая потребность в дополнительных объемах импорта газа. По поручению лидеров России, Казахстана и Узбекистана профильные ведомства стран в конце 2022 года приступили к решению этого вопроса.

Представителями "Газпром", Казахстана и Узбекистана был проведен предварительный технический аудит объектов газотранспортных систем Казахстана и Узбекистана. По его результатам предложено организовать выделенный комбинированный маршрут реверсной транспортировки российского газа через территорию Казахстана по магистральным газопроводам "Средняя Азия - Центр - IV" и "Средняя Азия - Центр - V" (далее - МГ "САЦ-IV" и МГ "САЦ-V").

"Газпромом" были сформированы и подписаны с правительством Казахстан и Министерством энергетики Узбекистана планы мероприятий (дорожные карты), включающие комплексы организационных и технических мероприятий. В том числе проведение диагностических и ремонтно-восстановительных работ, строительство новых объектов, а также мероприятия по переподключению поставщиков и потребителей природного газа.

В июне текущего года были заключены договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа через территорию Казахстана для потребителей Узбекистана с казахстанской QazaqGaz и Контракт на поставку природного газа в Узбекистан между и ООО "Газпром экспорт" и АО "УзГазтрейд".

В рамках подготовки к поставкам газа на территории России выполнено техническое перевооружение газоизмерительной станции (ГИС) "САЦ-IVК" на компрессорной станции (КС) "Александров Гай" для учета транспортируемого газа по схеме реверса, а также переобвязка ГИС с установкой дополнительных входных и выходных шлейфов, отсекающих кранов и кранов-регуляторов расхода газа.

Российские газовики также оказали необходимое содействие казахстанским и узбекистанским партнерам по вопросам проведения диагностических и ремонтных работ. В частности, специалистами "Газпрома" организован технический надзор и контроль за ходом ремонтно-восстановительных работ объектов ГТС Казахстана и Узбекистана; проведена работа с основными производителями трубной продукции и запорно-регулирующей арматуры по сокращению сроков поставки необходимых материально-технических ресурсов; в круглосуточном режиме организовано взаимодействие с РЖД по ускорению и контролю за передвижением железнодорожных составов с трубной продукцией от заводов-изготовителей в Казахстан и Узбекистан.

На территории Казахстана выполнены ремонт труб на МГ "САЦ-IV" и МГ "САЦ-V", отключение перемычек с соседними нитками магистральных газопроводов, переподключение независимых поставщиков и потребителей.

На территории Узбекистана построена новая газоизмерительная станция (ГИС) "Каракалпакия" на границе с Казахстаном, а также новый участок магистрального газопровода "Бухара - Урал"; выполнены ремонты труб и запорной арматуры на МГ "САЦ-V", восстановительные ремонты газоперекачивающих агрегатов, энергообъектов компрессорных станций (КС) "Каракалпакия" и "Акчалок".