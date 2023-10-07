Президент РФ обсудит проекты в энергетике с лидерами Казахстана и Узбекистана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу обсудит с лидерами Казахстана и Узбекистана Касымом-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым совместные перспективы в сфере энергетики.

"Спасибо вам за вашу работу. Уверен, что она будет продолжена. Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные и значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа", - сказал Путин в ходе церемонии старта поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

"Мы знаем потребности", - добавил президент России.

По его словам, экономики Казахстана и Узбекистана растут быстрыми темпами.

"Страны нуждаются в энергетике. Планы есть. Возможности, как вы сейчас нам показали, имеются. Кадры у нас хорошо подготовлены в Узбекистане, Казахстане и России. Сегодня с коллегами пообсуждаем эти вопросы. Уверен, найдем все решения для удовлетворения растущих потребностей всех наших стран", - сказал Путин.