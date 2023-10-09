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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Узбекистане заявили о намерении закупать газ в РФ на долгосрочной основе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Узбекистан начал проведение переговоров с "Газпромом" о поставках природного газа на долгосрочной основе, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.

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"В рамках официального визита президента Узбекистана (в Россию - ИФ) мы с "Газпромом" начали переговоры о заключении среднесрочных и долгосрочных контрактов по поставкам газа", - сказал Мирзамахмудов в интервью местному телеканалу "Узбекистан 24".

В субботу президенты России, Казахстана, Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан.

"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Договор купли-продажи газа между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" в июне был заключен сроком на два года, подписан министром энергетики Узбекистана Мирзамахмудовым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

По данным Минэнерго Узбекистана, республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планировалось начать с 1 октября, объем закупок составит 9 млн кубометров в сутки - около 2,8 млрд кубометров в год.

Российский газ поставляется в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.

Газпром Узбекистан
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