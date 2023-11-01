"Газпром" подписал с правительством Узбекистана меморандум о сотрудничестве

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" и правительство Узбекистана подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, в соответствии с которым намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.

Документ подписали глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, сказано в сообщении концерна.

Стороны также обсудили ход и перспективы взаимодействия.

"В частности, речь шла о поставках российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре этого года. Отмечено, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде", - говорится в сообщении.