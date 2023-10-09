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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Минэнерго долю "серого" экспорта нефтепродуктов оценили в несколько процентов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доля "серого" экспорта нефтепродуктов из России небольшая, но этого достаточно для создания дисбаланса предложения на рынке, заявил "РБК ТВ" первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Она (доля "серого" экспорта - ИФ) не очень большая. Не хотел бы сейчас цифры называть, потому что сейчас выверяем ее точно. Это несколько процентов, но этого достаточно, чтобы создать дисбаланс на рынке", - сказал Сорокин.

Он отметил, что рост "серого" экспорта связан с разницей между ценой дизтоплива на СПбМТСБ, поддерживаемой за счет демпфера, и экспортной альтернативой. По словам Сорокина, в конце лета она достигала 25-27 тысяч рублей/т.

"Естественно, это стимулировало недобросовестных игроков покупать и "вымывать" товар, предназначенный для внутреннего рынка, и вывозить его на экспорт", - добавил первый замминистра.

Правительство 6 октября объявило о новых мерах для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. В их числе - снятие ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ.

Для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Кроме того, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. "Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорится в пресс-релизе.

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже ДТ и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы реализации бензина увеличены с 13% до 15% от производства, ДТ - с 9,5% до 12,5%.

Минэнерго Павел Сорокин Правительство СПбМТСБ
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