Минэнерго не видит риска утраты экспортных рынков дизельного топлива

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия не видит рисков в потере экспортных рынков дизельного топлива в связи с введением на несколько недель запрета его поставок за рубеж, заявил "РБК ТВ" первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

"За тот срок (ограничительных мер - ИФ), который был в силе: нет, мы такого риска не видим. Реакция была оперативной, и меры были приняты своевременно. Мы такого риска не видим", - сказал Сорокин в ответ на вопрос о возможной утрате экспортных рынков дизельного топлива.

Он отметил, что меры по стабилизации цен на топливо, которые правительство приняло в пятницу, являются системными и должны позволить рынку "нормально существовать в текущих макроусловиях".

Правительство 6 октября объявило о новых мерах для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. В их числе - снятие ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ.

Для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Кроме того, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. "Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорится в пресс-релизе.

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже ДТ и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы реализации бензина увеличены с 13% до 15% от производства, ДТ - с 9,5% до 12,5%.