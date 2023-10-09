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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Золото дорожает на новостях из Израиля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото резко растут днем в понедельник на фоне новостей об эскалации израильско-палестинского конфликта.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:26 по Москве повысились на 1,1%, до $1865,1 за тройскую унцию.

На выходных из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля, а десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Число погибших в Израиле превысило 700 человек.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.

Внезапный кризис в Израиле создал небольшую наценку на рынке золота, но более значительный рост котировок случится только в случае более масштабной эскалации, которая затронет весь регион, отметил аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.

ХАМАС Comex Израиль Газа
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