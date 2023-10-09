Что будет с рынком нефти после атаки ХАМАС на Израиль. Обзор

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть подскочили более чем на 3% утром в понедельник на фоне атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль, повысившей геополитические риски для поставок топлива.

Трейдеры опасаются, что эскалация может привести к началу масштабного конфликта, в который могут оказаться втянутыми Иран и США, пишет агентство Bloomberg. Экономисты ведущих финансовых компаний, тем временем, пытаются оценить возможные последствия атаки на мировой рынок нефти.

RBC Capital Markets: непредсказуемость Ирана

Иран представляет собой "очень серьезный непредсказуемый фактор", и рынок будет следить за тем, в какой степени премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обвинять Тегеран в помощи при подготовке атаки, написали аналитики RBC Capital Markets под руководством Хелимы Крофт. Если Израиль напрямую обвинит Иран, правительству США будет сложнее продолжать относительно мягкую политику в отношении страны, добавили они.

Кроме того, возникают риски для восстановления дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией, отметили эксперты RBC Capital Markets. Власти Саудовской Аравии настаивают на том, чтобы Израиль пошел на существенные уступки Палестине, что в сложившихся условиях кажется крайне маловероятным.

Goldman Sachs: все еще ждем $100 за баррель

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. по-прежнему придерживаются прогноза, что цена Brent к июню следующего года вырастет до $100 за баррель, и отметили два возможных последствия для мировых рынков.

Во-первых, конфликт на Ближнем Востоке снижает вероятность скорой нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем и отказа королевства от добровольных сокращений добычи в ближайшей перспективе. Во-вторых, в случае дальнейшей эскалации есть риски сокращения поставок иранской нефти.

Citigroup: "бычьи" последствия

Атака ХАМАС может иметь "бычьи последствия" для рынка нефти, но ключевым фактором станет продолжительность конфликта, полагают аналитики Citigroup Inc. Эксперты банка, включая аналитика Эда Морзе, предупреждают о возросших рисках нападения Израиля на Иран, который поддерживает движение ХАМАС. Кроме того, меры по восстановлению отношений между Израилем и Саудовской Аравией могут быть отложены, и из-за этого саудиты вряд ли скоро откажутся от добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Morgan Stanley: влияние ограниченное, но это может измениться

Влияние событий в Израиле на мировой рынок довольно ограниченное, поскольку ни эта страна, ни ее непосредственные соседи не являются крупными производителями нефти, и краткосрочные риски для поставок пока невелики, написали аналитики Morgan Stanley. Однако это может измениться, если конфликт распространится на другие страны, хотя это не является базовым сценарием, считают эксперты.

ING: наценка за военные риски

Премия за военный риск вернулась на нефтяной рынок после событий минувших выходных, отметил старший стратег сырьевого рынка в ING Groep Уоррен Паттерсон. Если Иран сыграл какую-то роль в атаках, прямую или косвенную, против Тегерана могут быть введены более жесткие нефтяные санкции США, что окажет дополнительное давление на мировое предложение в период, когда рынок и так испытывает дефицит топлива.

Между тем вполне вероятно, что ОПЕК+ будет придерживаться существующих сокращений поставок и ослабит их только в том случае, если рынок нефти продемонстрирует значительную силу, добавил Паттерсон.

CBA: внимание на иранские поставки

Длительное и значительное влияние конфликта на нефтяные рынки стоит ждать только в том случае, если мы увидим устойчивое сокращение объемов поставок или транспортировки нефти, говорится в заметке аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара. В обратном случае скачок цен будет носить временный характер. Тем не менее, если западные страны установят связь иранской разведки с атакой ХАМАСа, то экспорт иранской нефти столкнется с неизбежными рисками, добавил аналитик.

Sanford C. Bernstein: три ключевых пункта

На рынок нефти могут повлиять три ключевых момента, написал управляющий директор Sanford C. Bernstein Нил Беверидж. Во-первых, США могут ужесточить санкции, если будет доказано, что Иран стоит за нападениями ХАМАСа, что приведет к сокращению экспорта иранской нефти. Также непонятно, приведет ли эскалация конфликта к вовлечению в него соседних стран и продолжит ли действовать соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, отметил эксперт.

CITIC Futures: все зависит от эскалации

Аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси напомнил, что в начале войны в Персидском заливе в 1990 году нефть дорожала на 240%, в ходе войны в Ираке 2003 года - на 45%, во время войны в Ливии в 2011 году - на 40%, а затем котировки снижались до прежних значений. Израильско-палестинский конфликт пока не распространился на соседние страны, которые являются крупными производителями нефти, и пока оказывает ограниченное влияние на фундаментальные показатели, сказал эксперт. Однако стремление избежать рисков может поддержать цены, и рынку следует следить за возможной эскалацией конфликта, отметил Гуй Чэньси.