ФАС возбудила дело в отношении "Промсорта" из-за роста цен на арматуру

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении одного из крупнейших российских производителей арматуры – ООО "Промсорт".

"В антимонопольную службу поступила информация от Минпромторга России и Минстроя России о резком росте цен на арматуру. По их данным, группа компаний "Промсорт" с 1 октября 2023 года повысила цену на внутреннем рынке на 20-25%. Указанные сведения подтвердили результаты мониторинга ФАС России", - сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства ФАС проведет детальный анализ причин изменения цены на арматуру, в том числе анализ издержек производства и реализации товара", - заявили в ФАС, отметив, что при выявлении нарушений группе компаний грозит оборотный штраф.

По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что "Промсорт", "УК Новосталь-М", "Мечел" и Evraz занимают доминирующее положение на рынке, им направлены запросы об обоснованности установленных цен. "При выявлении признаков злоупотребления рыночной властью с их стороны также будет рассмотрен вопрос возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Минпромторг, ведомство на конец сентября фиксировало "значительный рост котировок у заводов для отгрузок на октябрь (+14,5%, в среднем с 48 тыс. до 55 тыс. рублей за тонну без НДС)", что, по мнению министерства, может привести к увеличению цен для конечных потребителей.

Причиной повышения цен Минпромторг называл "субъективное решение отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК (активы НЛМК были приобретены структурой акционера ПМХ ООО "Промсорт" - ИФ)". По данным Минпромторга, стоимость арматуры на октябрь была повышена компанией на 10 тыс. руб., до 59-60 тыс. руб./тонна (без НДС), что "привело к цепной реакции со стороны других заводов-изготовителей арматуры".

В минувший четверг глава ФАС Максим Шаскольский заявил журналистам, что служба изучает ситуацию с повышением цен на арматуру на внутреннем рынке.

"Рынок арматуры традиционно не является высокомаржинальным, как правило, на стоимость влияет сырье. Мы сейчас смотрим на экономическую обоснованность изменения цен, изучаем ситуацию, - сказал он. - Служба внимательно следит за состоянием конкуренции на рынке арматуры, анализирует границы рынка, вопрос возможности доставки, на какое расстояние доставляется товар. То есть определенные границы рынка есть".

Глава ФАС отметил, что на рынке арматуры "действительно происходит усиление рыночной власти компаний".