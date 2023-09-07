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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

НЛМК продал сортовое подразделение

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") продала сортовое подразделение, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно госреестру юридических лиц, 100% ООО "НЛМК-Калуга" (владеет ООО "НЛМК-Сорт" и "НЛМК-Метиз") и ООО "Вторчермет НЛМК" теперь у структуры владельца "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) Евгения Зубицкого - ООО "Промсорт" (50% принадлежит Зубицкому, 1% - ООО "Метизы Тула-сталь" и 49% - ООО "Сортопрокат-центр"). Соответствующие изменения были внесены 6 сентября.

Летом этого года источник в отрасли рассказывал "Интерфаксу", что основным претендентом на покупку сортовых активов НЛМК на Урале и мини-милла в Калуге является ПМХ, а "Новосталь-М", которая также обсуждала сделку и даже внесла предоплату в размере 4,8 млрд рублей, вышла из переговоров. По словам собеседника агентства, как правило, при проведении сделки покупатель должен положить на депозит 20% от ее общей стоимости.

НЛМК выставлял на продажу производственные активы в Уральском регионе ("НЛМК-Урал", "НЛМК-Метиз", а также "НЛМК-Вторчермет", снабжающий их ломом) еще в 2021 году, финансовым консультантом выступал тогда Альфа-банк, писала РБК. Общая производственная мощность уральских активов НЛМК - 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции.

Группа НЛМК объединила уральские заводы (ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод", ЗАО "Уралвторчермет", ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов"), купленные у "Макси-групп" в 2009 году, с электрометаллургическим заводом в Калужской области (мощность около 1 млн тонн строительного проката, инвестиции в проект составили 38 млрд руб.) в дивизион "НЛМК-Сорт". В 2021 году на продажу были выставлены только уральские активы, калужское предприятие планировалось оставить в составе группы НЛМК.

По оценкам аналитиков телеграм-канала "Мои инвестиции", на выставленные к продаже активы приходится около 20% производственных мощностей группы. EBITDA этих заводов в начале года оценивалась приблизительно в $200 млн, продажа активов по цене выше $600 млн (45 млрд руб.) будет позитивна для акций компании, писали эксперты.

ПМХ этим летом закрыл другую крупную M&A-сделку, в которой выступал уже как продавец. Группа продала угольную шахту им.Тихова "Магнитогорскому металлургическому комбинату", за которую, как сообщалось, рассчитывала получить не менее 22 млрд руб.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат ООО "НЛМК-Калуга" ООО "Вторчермет НЛМК ООО "Промсорт" ПМХ Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ)
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