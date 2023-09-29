Минпромторг обратился в ФАС из-за роста цен на арматуру

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ направило запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для выдачи производителям арматуры предписания о недопустимости роста цен.

Согласно сообщению Минпромторга, рост цен на арматуру в первом полугодии на 30% ведомство признало обоснованным на фоне подорожания угля и лома, который является основным сырьем при производстве строительного сортамента металлопродукции и составляет до 70% себестоимости производства арматуры.

"Мы договорились, что для дальнейшего роста цен предпосылок нет. С апреля по август металлурги держали свое обещание, и сейчас мы видим, например, что цены на листовой прокат не растут. Вместе с тем по арматуре в настоящий момент фиксируем значительный рост котировок у заводов для отгрузок на октябрь (+14,5%, в среднем с 48 до 55 тыс. рублей за тонну без НДС), и это может привести к увеличению цен для конечных потребителей, - сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении. - Еще раз хочу отметить: никаких объективных оснований для повышения котировок, связанных с ростом производственной себестоимости, сейчас не наблюдается".

Причиной роста цен Евтухов назвал "субъективное решение отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК (активы НЛМК были приобретены структурой акционера ПМХ - ИФ)".

По данным Минпромторга, стоимость арматуры на октябрь была повышена компанией на 10 тыс. руб., до 59-60 тыс. руб./тонна, что "привело к цепной реакции со стороны других заводов-изготовителей арматуры".

"Поэтому, как я и обещал, мы направили соответствующий запрос в ФАС России с целью получения компаниями предписания о допустимом рыночном поведении", - заявил Евтухов.

Совещание по текущей ситуации и разработке дополнительных мер поддержки в сфере строительных ресурсов с участием представителей Минстроя, Минпромторга, ФАС и крупнейших производителей металлопродукции и цемента, а также производителей компаний-застройщиков состоялось накануне. Предыдущее совещание прошло 18 сентября. По его итогам Минпромторг предложил металлургам рассмотреть возможность предоставления скидок на арматуру для государственных строек. Предполагается, что при заключении контрактов на поставку арматуры металлургические компании должны будут выяснять, куда будет направлен металл, и устанавливать отпускную цену в зависимости от конечного назначения металлопродукции.

Как сообщалось, в начале этого месяца группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") продала сортовое подразделение структуре владельца "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) Евгения Зубицкого - компании "Промсорт". На прошлой неделе ФАС сообщила, что при одобрении сделки "Промсорту" были выданы предписания. Так, компания обязана по истечении шести календарных месяцев с даты совершения сделки "ежемесячно с учетом критериев регулярности и равномерности реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства арматуры группой за предыдущий календарный месяц".