HP повысила дивиденды на 5% в ожидании роста выручки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. повысила размер годовых дивидендов примерно на 5% - до $1,1 на акцию с $1,05, сообщили представители компании на встрече с аналитиками. Таким образом, дивидендная доходность акций будет превышать 4%, исходя из котировок на закрытие торгов во вторник ($26,43), отмечает Barron's.

Компания, выпускающая компьютеры и принтеры, прогнозирует рост выручки на 2-4% ежегодно в долгосрочной перспективе, при этом повышение прибыли в расчете на акцию ожидается в районе 8-9%.

В 2024 финансовом году, который начнется в октябре, HP ожидает чистую прибыль в диапазоне $2,75-3,15 в расчете на акцию, скорректированную прибыль - $3,25-3,65 на акцию.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит для скорректированной прибыли составляет $3,48 на акцию. В 2023 фингоду она равнялась $3,30 на акцию.

Свободный денежный поток в 2024 фингоду компания прогнозирует на уровне $3,1-3,6 млрд. При этом почти 100% полученных средств планируется направить на выплаты акционерам в виде дивидендов и выкупа акций.

По словам главного финансового директора HP Мэри Майерс, компания ожидает, что рост выручки во втором полугодии будет выше, чем в первом, на фоне ожидаемого улучшения спроса на персональные компьютеры, сообщает MarketWatch.

За последние три месяца капитализация HP упала на 21% (до $25,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 1,8%.