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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Глава Pioneer считает, что независимых сланцевых производителей скоро не останется

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Независимые производители, которые разрабатывают сланцевые месторождения, скоро уйдут в прошлое, полагает главный исполнительный директор работающей в этой сфере американской компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд. Он сказал об этом Bloomberg TV.

По словам Шеффилда, более крупные игроки в ближайшие пять лет купят сланцевые компании на фоне растущего финансового давления.

"Сланцевые компании в долгосрочной перспективе не выживут, - сказал он. - Им придется объединяться, консолидироваться, становиться частью диверсифицированных компаний".

Консолидация небольших компаний, специализирующихся на разработке сланцевых месторождений, облегчит жизнь ОПЕК, указывает Bloomberg. Независимые производители в прошедшие десять лет сыграли важную роль в диверсификации мировых поставок нефти, отмечает агентство.

Накануне стало известно о покупке Pioneer нефтегазовым гигантом Exxon Mobil за $59,5 млрд. С учетом долга оценка Pioneer составляет $64,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями.

Exxon Mobil ОПЕК Pioneer Скотт Шеффилд США
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