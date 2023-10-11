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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Brent подешевела до $87,4 за баррель

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются вторую сессию подряд после резкого роста в понедельник на новостях о нападении группировки ХАМАС на Израиль.

К 14:23 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,24%) - до $87,44 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,28 (0,33%) - до $85,69 за баррель.

Накануне цена Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,5%. В понедельник котировки подскочили более чем на 4%.

Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются эскалации конфликта по всему ближневосточному региону. The Wall Street Journal написала, что иранские спецслужбы помогали планировать и координировать атаку. В Тегеране эти предположения отвергают.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан назвал Иран причастным к нападению, поскольку страна финансировала ХАМАС и обеспечивала подготовку боевиков. При этом он подчеркнул, что США пока не получили подтверждения, что Тегерану было заранее известно о готовящейся атаке.

По данным Commerzbank, летом добыча нефти в Иране достигла 3,1 млн баррелей в сутки, экспорт составлял порядка 2 млн б/с.

"Если участниками конфликта останутся только Израиль и ХАМАС, мы ожидаем постепенного устранения текущей наценки за риск. Однако возможность эскалации сохраняется, особенно если будет доказано участие Ирана, - написали аналитики ING. - В этом сценарии более жесткий контроль за соблюдением санкций США на иранскую нефть приведет к дефициту на рынке в 2024 году".

Brent WTI Израиль Иран США ХАМАС
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