Нефть Brent подорожала почти до $88 за баррель

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 по Москве составила $87,98 за баррель, что на $0,33 (0,38%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,50 (0,6%) - до $87,65 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,34%) и составили $86,26 за баррель. По итогам прошлой сессии они понизились на $0,41 (0,5%) - до $85,97 за баррель.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.

Иран в августе добывал около 3,1 млн баррелей нефти в сутки, отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. Это максимум с осени 2018 года, когда США при президенте Дональде Трампе повторно ввели санкции в отношении нефтяного сектора республики. Её экспорт оценивается примерно в 2 млн б/с.

"Если вмешательство Ирана будет доказано, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора в период, когда топливо на мировом рынке уже в дефиците", - написали аналитики StoneX.