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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Brent подешевела до $86,3 за баррель

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться, инвесторы ждут данных о запасах сырья в США.

К 17:31 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,39 (1,59%) - до $86,26 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,75 (2,04%) - до $84,22 за баррель.

В 23:30 по Москве среды Американский институт нефти (API) обнародует динамику запасов в стране за неделю, завершившуюся 6 октября. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает их рост на 1,3 млн баррелей нефти. Минэнерго США обнародует свои данные в четверг.

Brent WTI API США Минэнерго
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