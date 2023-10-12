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Brent подешевела до $85,6 за баррель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Минэнерго США представит свои данные позднее в четверг.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,26%), до $85,6 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,83 (2,1%), до $85,82 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,32 (0,38%), до $83,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подешевел на $2,48 (2,9%), до $83,49 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

"На данный момент риски для нефтяного рынка являются низкими, - говорит главный аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Брайан Суон. - Однако есть небольшая вероятность роста цен, поскольку США внимательно оценивают связь Ирана с ХАМАС".

"Если Вашингтон решит более жестко ограничить экспорт нефти из Ирана, это может изменить ситуацию на рынке", - приводит слова Суона MarketWatch.

API Brent WTI Израиль Иран США ХАМАС
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