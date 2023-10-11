Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. и резко повысило на 2024 г.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $84,46 до $84,06 за баррель, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом оценка на 2024 год была резко повышена - с $88,22 до $94,91 за баррель.

По данным ведомства, средняя спотовая цена Brent в сентябре находилась на уровне $94 за баррель., что на $8 больше, чем средний показатель за август.

Рост цен объясняется продлением добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией в 1 млн б/с до конца 2023 года, а также падением коммерческих запасов нефти в США до самого низкого уровня с начала 2022 года.

Ведомство прогнозирует, что цены в ближайшие месяцы вырастут в ожидании ужесточения баланса на мировом рынке.