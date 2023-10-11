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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В МВФ предупредили о росте инфляции и ослаблении мирового ВВП из-за войны с ХАМАС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Война Израиля с ХАМАС может подтолкнуть к росту инфляцию и ослабить глобальный экономический подъем, если перерастет в более масштабный конфликт, который приведет к подъему цен на нефть, считает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

Расчеты МВФ показывают, что 10-процентное повышение цен на нефть добавляет 0,4 процентного пункта (п.п.) к глобальной инфляции годом позже, сказала Гопинат Bloomberg. Негативное влияние на мировой ВВП в этом случае составляет 0,15 п.п., отметила она.

По словам Гопинат, пока слишком рано делать выводы о том, насколько серьезными будут последствия конфликта, многое будет зависеть от того, затронет ли он другие государства.

"Если конфликт станет более масштабным и это приведет к подъему цен на нефть, то последствия для экономики обязательно будут", - заявила она.

Комментируя ситуацию в Китае, Гопинат отметила, что экономическая ситуация в этой стране сложная, властям необходимо принять меры для преодоления кризиса в сфере недвижимости.

"Пекин снизил процентные ставки, и я думаю, что ему придется принять дополнительные меры. Необходимо сделать гораздо больше для решения проблем в сфере недвижимости", - сказала Гопинат.

10 октября Bloomberg сообщил, что власти Китая рассматривают возможность дополнительного размещения гособлигаций на сумму не менее 1 трлн юаней ($137 млрд) в этом году, чтобы привлечь средства для нового раунда стимулов и помочь экономике достичь целевого показателя роста в 5%.

МВФ ХАМАС Израиль Китай Гита Гопинат
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