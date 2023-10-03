Ксения Юдаева покинет совет директоров ЦБ РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ксения Юдаева, с 1 августа перешедшая с поста первого зампреда ЦБ РФ на должность советника председателя Банка России, покинет совет директоров регулятора.

Полномочия Юдаевой в качестве члена совета директоров ЦБ истекают 10 октября 2023 года.

Вопросы об избрании семи кандидатов в совет директоров Банка России (включает и переназначение действующих) комитет Госдумы по финрынку планирует рассмотреть 9 октября, следует из материалов к заседанию комитета. Кандидатуры Юдаевой в этом списке нет.

"Юдаеву мы утверждать не будем", - сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В октябре 2023 года также истекают полномочия первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда, статс-секретаря ЦБ Алексея Гузнова, руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, а также Алексея Симановского, который, как и Юдаева, в прошлом был первым замом, а теперь является советником председателя ЦБ. Их предлагается переизбрать на новый срок.

Кроме того, в совет директоров ЦБ предложены три новых кандидата: директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления Лариса Павлова.

Члены совета директоров ЦБ назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.

Утверждение новых членов совета директоров запланировано в ходе пленарного заседания Госдумы 12 октября.

Очередное плановое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 27 октября.