"Дочка" "Транснефти", владеющая 7% КТК, получила 7 млрд рублей годовой чистой прибыли

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ООО Международная компания "КТК Компани" (остров Русский) за 2023 год получило 7,02 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в отчете компании по РСБУ.

Основной вклад в чистую прибыль внес показатель "доходы от участия в других организациях" - 7,887 млрд рублей. Выручка общества составила всего 33,4 млн рублей.

МК "КТК Компани" была зарегистрирована 26 сентября в специальном административном районе (САР) на острове Русский во Владивостоке в результате редомициляции с Каймановых островов "дочки" "Транснефти" - CPC Company. Именно эта компания распоряжалась 7% долей в "Каспийском трубопроводном консорциуме", и в 2023 году эта доля перешла к российской правопреемнице.

Всего "Транснефть" контролирует 31% КТК из двух составляющих: 7% - доля монополии на балансе дочерней "КТК Компани" и 24% - доля РФ, переданная в доверительное управление.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти, что на 8,1% больше уровня 2022 года. Прибыль до налогообложения АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" составила около $2,3 млрд.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и Российской Федерации, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.