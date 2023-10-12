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Goldman Sachs продал платформу GreenSky группе инвесторов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. продает платформу потребительского кредитования GreenSky и портфель ее кредитов консорциуму институциональных инвесторов во главе с Sixth Street.

ЭкономикаGoldman близок к продаже сервиса потребкредитования GreenSky за $500 млнЧитать подробнее

Как говорится в пресс-релизе Goldman, стороны рассчитывают закрыть сделку в первом квартале 2024 года.

Сумма сделки не раскрывается.

Goldman стремится сузить фокус потребительского бизнеса, и продажа GreenSky является одним из шагов в этом направлении, заявил глава банка Дэвид Соломон.

В результате сделки Goldman зафиксирует разовые потери в размере $0,19 на акцию, что будет отражено в его отчетности за третий квартал 2023 года, говорится в пресс-релизе.

Среди других участников консорциума инвесторов - KKR, Bayview Asset Management и CardWorks. Pacific Investment Management (PIMCO) покупает существенную долю кредитного портфеля GreenSky, а CPP Investments предоставит стратегическое финансирование.

Goldman приобрел GreenSky, специализирующуюся на предоставлении кредитов на ремонт жилья, в 2022 году за $1,7 млрд. По данным The Wall Street Journal, продает он ее примерно за $500 млн.

Goldman Sachs GreenSky Sixth Street Дэвид Соломон
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