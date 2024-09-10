CEO Goldman Sachs ждет падения торговой выручки в III квартале на 10%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон ожидает в третьем квартале падения выручки банка от торговли финансовыми инструментами на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Barron's.

Это связано со сложным макроэкономическим фоном, особенно в августе, сказал он на конференции, организованной Barclays.

По его прогнозу, после особенно сильного третьего квартала 2023 года выручка, полученная от торговли активами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC), а также акциями, вероятно, снизится.

Когда аналитик Barclays Джейсон Голдберг спросил Соломона, что произошло с операциями в сегменте FICC, глава Goldman Sachs ответил: "Ничего особенного". "У нас был очень, очень сильный третий квартал 2023 года", - отметил он.

Соломон также сказал, что инвестиционная деятельность "продолжает улучшаться". На фоне высоких процентных ставок в последнее время число крупных сделок по слияниям и поглощениям, а также IPO сократилось, что вызвало снижение доходов крупных инвестиционных банков в сфере консалтинга. Однако CEO Goldman Sachs ожидает, что активность в этих сегментах возрастет.

Доход Goldman Sachs от операций с FICC во втором квартале этого года увеличился на 17% (до $3,18 млрд), от операций с акциями - на 7% (до $3,17 млрд). В третьем квартале прошлого года первый показатель составлял $3,38 млрд, второй - $2,96 млрд.