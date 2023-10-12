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На развитие Российской промзоны в Египте до 2026 года направят 9,5 млрд рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Объем бюджетного финансирования создания и развития Российской промышленной зоны в Египте до 2026 года составляет 9,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

"Государственная поддержка проекта будет продолжена. На сегодняшний день реализация проекта Российской промышленной зоны идет в плановом режиме. Так, в парламенте Египта проходит процедуру ратификации протокол, подписанный Денисом Мантуровым (вице-премьер - глава Минпромторга - ИФ) и Ахмедом Самиром (министр торговли и промышленности Египта - ИФ), после ее завершения будет подготовлена проектно-сметная документация, и, как заявлялось ранее, отобранные в ходе конкурсных процедур компании приступят к строительству первых объектов РПЗ в 2024 году", - говорится в сообщении.

11 октября правительство опубликовало решение о прекращении действия постановления №2465 от 21 декабря 2021 года о господдержке создания и обеспечения условий действия Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Как объяснили в Минпромторге, отмена постановления носит технический характер и связана с тем, что ранее Мантуров и Самир подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны, которые делают неактуальным ранее утвержденное постановление.

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, который сейчас проходит обсуждение в Госдуме, на господдержку Российской промзоны в Египте предусмотрены средства на 2024 год в объеме 3,58 млрд рублей (на 2025 и 2026 год суммы не указаны).

Минпромторг Египет Денис Мантуров Суэцкий канал Ахмед Самир
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