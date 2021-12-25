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Президенты России и Египта обсудили отношения двух стран

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси обсудили в телефонном разговоре отношения двух стран и отметили близость подходов к вопросу политического урегулирования в Ливии, сообщает пресс-служба президента России.

"Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора отмечено, что Египет примет участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

"Затрагивались также некоторые международные темы. Констатирована близость подходов России и Египта в отношении политического урегулирования в Ливии", - подчеркивается в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

"Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси условились и далее поддерживать тесные контакты", - говорится в сообщении.

Россия Египет Владимир Путин Абдельфаттах Сиси

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