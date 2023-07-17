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"ВСМПО-Ависма" возглавил исполнительный директор пермской площадки корпорации

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" назначил на пост генерального директора ПАО Дмитрия Трифонова, с 2012 года возглавлявшего филиал "Ависма" в Пермском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Трифонов вступил в должность руководителя корпорации 17 июля", - отметил представитель компании.

В сообщении ПАО говорится, что Трифонов избран на срок с 17 июля текущего года по 16 июля 2026 года.

По данным пресс-службы, Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде Свердловской области, окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). "В корпорации "ВСМПО-Ависма" работает с 1984 года, имеет огромный технический и управленческий опыт на всех уровнях, прошел трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала "Ависма" в Пермском крае", - говорится в пресс-релизе .

Обязанности исполнительного директора "Ависмы", филиала корпорации, возложены на Владимира Бабина, ранее занимавшего должность заместителя директора по технологии "Ависмы".

В настоящее время в Березниках располагается одна из двух действующих производственных площадок корпорации – "Ависма". Вторая площадка "ВСМПО-Ависмы" расположена в Свердловской области, в г. Верхняя Салда.

Как сообщалось, пост генерального директора ПАО в апреле этого года досрочно покинул Дмитрий Осипов. До момента назначения нового руководителя обязанности руководителя были возложены на первого заместителя гендиректора - исполнительного директора "ВСМПО-Ависмы" Николая Мельникова.

"ВСМПО-Ависма" – производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.

ВСМПО-Ависма
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