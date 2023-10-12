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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Снижение добычи нефти в РФ на 1,5% в 2023 г. обусловлено обязательствами ОПЕК+

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России по итогам 2023 года составит 527 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В прошлом году было 535 млн тонн - на 2% больше. В этом году мы добудем примерно 527 (млн тонн). Но это сокращение на 8 млн тонн - примерно 1,5% - связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+. В принципе потенциал у нас гораздо больше: есть свободные мощности, есть уже российские технологии", - сказал Новак.

Позже он уточнил журналистам, что итоговый показатель добычи нефти в РФ в текущем году может составить 525-527 млн тонн.

В начале сентября данный прогноз о добыче нефти в РФ приводил министр энергетики Николай Шульгинов.

Россия в апреле взяла на себя обязательство снизить добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках добровольного сокращения, присоединившись к другим участникам ОПЕК+. Данное ограничение продлится до конца 2024 года.

Кроме того, РФ приступила к добровольному снижению поставок нефти на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. В сентябре принято решение сократить их на 300 тыс. б/с, позже оно было продлено до конца 2023 года. Базой снижения, по словам Новака, служит средний уровень экспорта в мае-июне.

Александр Новак РФ нефть
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