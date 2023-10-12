В "Интер РАО" спокойно отнеслись к требованию о продаже валютной выручки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" спокойно относится к обязательной продаже валютной выручки, рассказала представитель компании Александра Панина журналистам в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя (РЭН-2023).

"Базово относимся спокойно, у нас не так много валютной выручки. Валютная выручка по сути одна - это юани. Мы уже давно перешли на рубли и юани", - сказала Панина.

"Интер РАО" является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Российские власти в среду вечером объявили о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" подписал президент Владимир Путин.

В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".