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ЦБ РФ заявил, что важен точечный характер требования о продаже валютной выручки

ЦБ РФ заявил, что важен точечный характер требования о продаже валютной выручки
Фото: "Интерфакс"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Требования об обязательной продаже валютной выручки касаются крупнейших экспортеров, важен также временный характер этих мер, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Очень важно в этом указе, это тоже была наша позиция, что меры адресные, то есть они затрагивают 43 группы крупнейших экспортеров, поэтому для большого числа компаний малых, средних, крупных компаний, у которых небольшая доля валютной выручки, - они смогут сохранить текущие подходы и схемы внешнеторговых расчетов", - сказала Набиуллина.

"Кроме того, указ предусматривает временность, возможность правительством установить временный характер этих ограничений. В течение этого времени будет осуществляться мониторинг за эффективностью действия этой меры", - подчеркнула глава ЦБ.

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