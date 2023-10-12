"Интер РАО" договорилось с КНР включить пошлину в стоимость экспортной электроэнергии

Фото: Гынгазов Николай/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" договорилось с Китаем о включении пошлины в стоимость экспортной поставки электроэнергии, сообщила журналистам на РЭН представитель компании Александра Панина.

"Договорились с Китаем. Китай повышает цену по нашему контракту на размер пошлины. Китай берет на себя оплату этой пошлины", - заявила она.

По ее словам, сейчас линия, по которой осуществляются поставки, выведена в ремонт.

"Еще не включили эту линию. Сейчас должны будем оформить договоры, это займёт несколько дней. Сейчас эта линия еще вышла в ремонт. Она должна выйти из ремонта 22 октября", - рассказала она.

Почти весь октябрь поставки в Китай будут оставлять 120 МВт, отметила Панина.

По ее словам, договоренность с Китаем не снимает необходимости внесения правки в регламент энергорынка.

"Наша правка теперь нужна, чтобы это повышение цены могло дойти до нас, как до экспортера, чтобы мы оплатили ее (пошлину - ИФ) в бюджет РФ. Оплата будет со стороны китайских партнеров. Теперь "Интер РАО" будет получать рентабельность 5%, плюс то, что будет платить Китай", - объяснила Панина.

Для потребителей Дальнего Востока ничего не изменится, заверила она.

Правительство России приняло постановление, по которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров (среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы) в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше (ставка пошлины повышается по мере ослабления рубля).

2 октября представитель "Интер РАО" сообщил, что компания ведет переговоры с Китаем по вопросу включения экспортной пошлины в стоимость электроэнергии и договорилась на этот же счет с Монголией.

"Интер РАО" - единственный оператор экспорта/импорта электроэнергии в России.