Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

"Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай

"Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Фото: Ben McMillan/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" продолжает переговоры с Китаем по вопросу включения экспортной пошлины в стоимость электроэнергии, начало частичные ограничения поставок, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

С Монголией проведены успешные переговоры по увеличению цены, поставки продолжаются, отметил представитель "Интер РАО".

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года в РФ вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров (среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы) в размере 4-7% при курсе доллара 80 руб. и выше (ставка пошлины повышается по мере ослабления рубля).

В РоссииВведение экспортных пошлин на электроэнергию прямо затрагивает "Интер РАО"Читать подробнее

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ.

Александра Панина из "Интер РАО" в разговоре с журналистами в конце сентября сообщала, что компания предложила своим контрагентам не из стран ЕврАзЭс поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин.

"Для нас это жизненно важно, потому что у нас рентабельность поставки как правило ниже 7%. По Китаю эта величина 5%. При величине рентабельности 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать семипроцентную пошлину. Ещё меньшая рентабельность у нас поставок в Монголию, поэтому тут ещё более остро стоит ситуация", - говорила Панина.

Кроме того, "Интер РАО" планирует обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из товаров, на которые распространяется пошлина, отвечала она на соответствующий вопрос.

Интер РАО Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минздрав РФ отметил достаточность запаса вакцин от полиомиелита

Минздрав РФ отметил достаточность запаса вакцин от полиомиелита

Крымский мост перекроют на девять часов для ремонта в ночь на вторник

Крымский мост перекроют на девять часов для ремонта в ночь на вторник

Что произошло за день: воскресенье, 1 октября

Будущий запрет на экспорт топлива из РФ будет касаться тех, кто его не производил

В Белгородской области сбит еще один беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах, обломки которых упали в Крыму

Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ над Джанкоем

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области

Крымский мост временно закрыт для движения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });