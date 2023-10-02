"Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" продолжает переговоры с Китаем по вопросу включения экспортной пошлины в стоимость электроэнергии, начало частичные ограничения поставок, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

С Монголией проведены успешные переговоры по увеличению цены, поставки продолжаются, отметил представитель "Интер РАО".

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года в РФ вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров (среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы) в размере 4-7% при курсе доллара 80 руб. и выше (ставка пошлины повышается по мере ослабления рубля).

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ.

Александра Панина из "Интер РАО" в разговоре с журналистами в конце сентября сообщала, что компания предложила своим контрагентам не из стран ЕврАзЭс поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин.

"Для нас это жизненно важно, потому что у нас рентабельность поставки как правило ниже 7%. По Китаю эта величина 5%. При величине рентабельности 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать семипроцентную пошлину. Ещё меньшая рентабельность у нас поставок в Монголию, поэтому тут ещё более остро стоит ситуация", - говорила Панина.

Кроме того, "Интер РАО" планирует обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из товаров, на которые распространяется пошлина, отвечала она на соответствующий вопрос.