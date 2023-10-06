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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Минэнерго поддержало просьбу отменить экспортные пошлины для электроэнергетики

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго поддерживает просьбу ПАО "Интер РАО" к правительству исключить электроэнергетику из числа отраслей, подпадающих под экспортные пошлины, заявил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.

"Компания сперва обратилась к нам. Мы такое обращение к правительству поддерживаем. Дальше "Интер РАО" договаривается с партнерами самостоятельно об увеличении цен на экспортные поставки. С Монголией, например, уже договорились. С Китаем - в процессе", - сказал министр.

Правительство утвердило постановление, по которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года в стране вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров (среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы) в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше (ставка пошлины повышается по мере ослабления рубля).

"Интер РАО" - единственный оператор экспорта/импорта электроэнергии в России.

В понедельник "Интер РАО" сообщила, что провела успешные переговоры с Монголией по увеличению цены, поставки электроэнергии в эту страну продолжаются. "С Китаем переговоры не завершены, начались частичные ограничения поставок", - сообщала компания.

Кроме того, "Интер РАО" планирует обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из товаров, на которые распространяется пошлина, заявляла ранее Александра Панина из "Интер РАО".

Александра Панина Интер РАО Минэнерго Николай Шульгинов Правительство
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