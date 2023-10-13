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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Объем китайского экспорта в сентябре снизился пятый месяц подряд - на 6,2%

Объем китайского экспорта в сентябре снизился пятый месяц подряд - на 6,2%
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в сентябре снизился на 6,2% в годовом выражении - до $299,13 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 7,6%.

В августе показатель упал на 8,8%.

Снижение китайского экспорта продолжается уже пять месяцев подряд, однако в сентябре его темпы были самыми слабыми за этот период. Это может свидетельствовать о постепенной стабилизации экономики КНР благодаря серии стимулов.

Экспорт из Китая в Японию сократился в сентябре на 6,4%, в Южную Корею - на 7%, в США - на 9,3%, в ЕС - на 11,6%, в страны АСЕАН - на 15,8%, на Тайвань - на 41%.

Объем китайского импорта в прошлом месяце уменьшился на 6,2%, до $221,4 млрд. Аналитики в среднем ожидали снижения на 6%. В августе показатель упал на 7,3%.

Темпы сокращения импорта являются самыми низкими с мая, что связано, в частности, с мерами стимулирования спроса перед "золотой неделей" (праздничные дни, которые в этом году длились с 29 сентября по 6 октября).

Импорт нефти в КНР увеличился на 13,7%, нефтепродуктов - взлетел на 85%, угля - вырос на 27,5%, железной руды - на 1,5%, пищевых масел - на 17,4%. В то же время поставки мяса в страну уменьшились на 7,7%, соя-бобов - на 7,4%.

Импорт из Японии сократился на 13,7%, из Южной Кореи - на 14,8%, из США - на 12,6%, из Тайваня - на 14,8%, из стран АСЕАН - на 7%, из Европы - вырос на 0,6%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в сентябре составило $77,71 млрд по сравнению с $68,36 млрд в августе.

Китай КНР
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