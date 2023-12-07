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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Экспорт из Китая в ноябре вырос впервые за 7 месяцев, импорт неожиданно снизился

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 0,5% в годовом выражении и составил $291,93 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Повышение было зафиксировано впервые за семь месяцев. В октябре показатель упал на 6,4%.

Аналитики не ожидали изменения тенденции и прогнозировали сокращение экспорта на 1,1%, по данным Trading Economics.

Поставки в США повысились на 7,3%, в страны Европейского союза - упали на 14,5%, в государства АСЕАН - на 7,1%, в Японию - на 8,3%, в Австралию - на 9,1%.

Импорт в прошлом месяце снизился на 0,6% - до $223,54 млрд. Это также стало неожиданностью для экспертов, ожидавших в среднем роста на 3,3%.

В 2023 году повышение импорта было отмечено всего дважды - в феврале и в октябре (на 3%).

Китай в ноябре сократил закупки за рубежом нефти на 9,2%, стальной продукции - на 18,7%, мяса - на 16,4%. При этом импорт соевых бобов вырос на 7,8%, природного газа - на 6,1%, угля - на 34,7%, железной руды - на 3,9%.

Импорт из США сократился на 15,1%, из АСЕАН - на 6,4%, из Японии - на 0,3%, из Южной Кореи - на 2,3%. Между тем поставки из Евросоюза выросли на 1,6%, из Австралии - на 8,6%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в ноябре увеличилось до $68,39 млрд по сравнению с $66,49 млрд в том же месяце 2022 года и $56,53 млрд в октябре этого года.

В январе-ноябре экспорт КНР снизился на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года, импорт - на 6%. Внешнеторговый профицит сократился на 2,7% и составил $684,04 млрд.

Китай
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